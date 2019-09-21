В одной из тюменских больниц появился уникальный аппарат УЗИ экспертного класса

СЕГОДНЯ 20:26 2019-09-21T20:26:52+03:00

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Новая ультразвуковая диагностическая медицинская система экспертного класса начала свою работу в многопрофильном консультативно-диагностическом центре. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, новое оборудование поступило в рамках развития кардиологии и реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам врача УЗД Михаила Терёшина, аппарат УЗИ оснащён тремя мультичастотными датчиками и всеми видами допплера (позволяет получить полную информацию о сосуде).

- Качество исследований возрастает в разы. Аппарат предназначен для обследования брюшной полости, сердечно-сосудистой системы и органов малого таза, - отметил Михаил.

Сейчас ультразвуковое исследование – стандартная процедура диагностики практически во всех отраслях медицины. Она считается самой доступной и безопасной для пациента и обладает огромным диагностическим потенциалом. Такими системами оснащены четыре кабинета центра, в день через них проходит до 150 человек. В составе службы ультразвуковой диагностики трудятся 6 высококвалифицированных диагностов. За последние 3 года они провели почти 80 тысяч исследований, две тысячи из которых – УЗИ сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что экспертная система УЗИ, поступившая в КДЦ «Эндос», может работать в условиях многозадачности и проводить исследования органов брюшной полости, а также в области гинекологии, кардиологии, ангиологии, урологии, ортопедии, онкологии и др.

ИСТОЧНИК KP.RU