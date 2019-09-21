2019-09-21T20:15:39+03:00
Звезды

В Тюменской области создали приложение, которое не имеет аналогов в мире

С помощью него можно записаться в любой музей региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области создали приложение, которое не имеет аналогов в миреВ Тюменской области создали приложение, которое не имеет аналогов в мире
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В Тюменской области вышло новое мобильное приложение «Пойдём в музей», с помощью которого можно онлайн записаться в музеи региона. Как сообщили в департаменте культуры региона, приложение представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия в любой музей региона. Также программка содержит виджеты для повышения интереса у аудитории к музеям (новостная лента, онлайн-тексты, квесты, дополненная реальность и уведомления об интересных событиях и датах).

Кроме того, пользователи приложения могут оставлять комментарии и ставить оценки экскурсоводам, культурной программе или мероприятия. При помощи приложения тюменцы смогут бронировать билеты онлайн, узнавать расписание выставок, знакомиться с афишей музейных событий и образовательных программ, проходить образовательные игры и подбирать интересные для себя мероприятия.

У приложения нет аналогов ни в России, ни в мире. Впервые в истории в приложении будут доступны сразу несколько региональных музеев с полной информацией обо всех событиях, которые происходят на площадках.

Проект реализован ТООО ООО «Российский союз молодежи» при поддержке департамента культуры Тюменской области. Приложение работает на платформах iOs и Android и является бесплатным, возрастное ограничение 6+. Скачать «Пойдём в музей» можно в App Store по ссылке, в Google Play - здесь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что «Инвестиционным агентством Тюменской области» разработано мобильное приложение «Бизнес 72» по заказу областного правительства. Программа помогает предпринимателям в развитии своего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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