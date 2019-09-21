2019-09-21T18:32:35+03:00
Общество

Красоту тюменского деревянного зодчества покажут в фильме на канале «Культура»

Съемки проходили в доме народного художника Веры Быковой
Алена Кульмухаметова
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Красоту тюменского деревянного зодчества покажут в фильме на канале «Культура». Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтактеКрасоту тюменского деревянного зодчества покажут в фильме на канале «Культура». Фото со страницы Александра Моора в соцсети ВКонтакте
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В Тюмени для канала «Культура» сняты два фильма. Процесс съемок документальных картин организовала творческая мастерская «Студия-А» в рамках проекта «Пряничный домик».

Первая картина, по словам автора и сценариста Кристины Андрейчиковой, будет посвящена тюменскому ковроткачеству, а вторая – настоящему сибирскому дому. В нем зрителям покажут все от деревянного зодчества до внутреннего убранства дома, домовой росписью, изразцами и т. п. - Общение на уровне музейных фондов, искусствоведов – важная составляющая, но интересны прежде всего мастера и их личная история, то, как они пришли к ремеслу, как они его развивают и каким видят симбиоз традиционной и современной культуры, - пояснила Кристина Андрейчикова.

Первая семья мастеров, с которой съемочная группа познакомилась в Тюмени, стали Вадим Шитов и его сын Святослав. Они показали красоту деревянного тюменского кружева, рассказали о домах, которые отреставрировали. Затем съемки проходили в доме народного художника Веры Быковой, которая открыла волшебство тюменской домовой росписи.

- Удивительно, как органично сосуществует в Тюмени старое и новое. Дом Веры Быковой стоит на фоне многоэтажек и сияет ставнями, заходишь во двор и сразу забываешь, что ты в центре города. Там время идет совсем по-другому, - отметила автор фильма.

Кристина Андрейчикова также поделилась впечатлениями о тюменском ковре, которому посвящен первый фильм. По ее мнению, тюменский ковер - это настоящее культурное явление, которое, к сожалению, исчезает.

Основной задачей было показать в фильмах людей, цель которых – возродить традиции и не дать погибнуть ремеслу, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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