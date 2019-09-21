2019-09-21T17:35:46+03:00
Общество

Молодым семьям Тюменского района выдали субсидии на жилье

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках национального проекта «Демография»
Алена Кульмухаметова
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Молодым семьям Тюменского района выдали субсидии на жилье. Фото с сайта pixabay.comМолодым семьям Тюменского района выдали субсидии на жилье. Фото с сайта pixabay.com
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Приобрести просторную трехкомнатную квартиру семья Соболевых из поселка Боровский Тюменского района смогла благодаря материнскому капиталу и участию в программе «Молодая семья».

По информации администрации Тюменского района, проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках национального проекта «Демография». Только в этом году сертификат программы получила 61 семья с детьми из Тюменского района.

Подтверждение об оказании финансовой помощи на покупку жилья Соболевы получили в 2018 году. «Субсидия и материнский капитал закрыли половину стоимости трехкомнатной квартиры площадью 86,6 квадратных метров», - рассказала Ольга Соболева. На вторую половину общей стоимости семья оформила ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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