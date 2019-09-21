Короткометражный фильм тюменского режиссера представлен на международном фестивале

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-21T16:13:19+03:00

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Короткометражный фильм «Кассетка» тюменского режиссера Алексея Южакова оценили в Британии на международном фестивале Portobello Film Festival. Теперь Алексей станет участником фестиваля Schlingel Film 2019 в Германии.

Картину «Кассетка» показали в Лондоне на Portobello Film Festival 2019 15 сентября. А 13 октября фильм появится на экране международного фестиваля фильмов для детей и подростков Schlingel Film Festival 2019.

«Кассетку» Алексей Южаков создал совместно с командой продюсерского центра «Бaza» за два дня. Сюжет кинопроекта рассказывает историю о полицейском Игоре и его сыне Сашке, который, в процессе игры, стирает с рабочего диктофона отца важные материалы расследования.

Идея фильма возникла не случайно: главная сюжетная линяя – это реальная история из детства соавтора и продюсера фильма Андрея Зубова. Герои не являются прототипами реальных людей, однако их поступки легли в основу кинокартины.

Премьера фильма состоялась в прошлом году на международном кинофестивале «Ноль плюс» в Тюмени. В конце того же года «Кассетка» вышла в финал Национальной молодежной кинопремии и получила специальный приз жюри «Молодежный взгляд». Кинокартину заметила команда агентства по продвижению фильмов на фестивали Festagent. Вместе с Алексеем составили стратегию, подобрали фестивали и отправили заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU