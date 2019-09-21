СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-21T15:57:30+03:00

Жителей Ишима ждут шоу, квесты и ролевые игры. Фото с сайта pixabay.com

Будет создано более 10 уникальных площадок для участников любого возраста

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Участников интерактивной «Аллеи научных проектов» в Ишиме ждет масса увлекательных найчных мероприятий.Они пройдут 26-27 сентября в Ишимском пединституте им. Петра Ершова.

Изюминкой мероприятия станет то, что научные проекты будут представлены в разных форматах: научное шоу, квест, научно-популярная лекция, ролевые игры. Всего будет создано более 10 уникальных площадок для участников любого возраста: дошкольников, школьников и студентов.

В целом, проект предполагает реализацию по трем направлениям: создание научно-образовательной среды для неформального образования, популяризацию научного знания и разработку научных проектов, направленных на поддержку социально-незащищенных слоев населения.

Его реализация повысит качество работы студенческого самоуправления и поможет развитию молодежных научных исследований в регионе. Проект будет реализован на юге Тюменской области до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU