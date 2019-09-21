2019-09-21T15:35:45+03:00
Общество

В Тюмени на 22 сентября объявлено штормовое предупреждение

Горожанам приходит СМС-рассылка
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени на 22 сентября объявлено штормовое предупреждение. Фото из соцсети ВКонтактеВ Тюмени на 22 сентября объявлено штормовое предупреждение. Фото из соцсети ВКонтакте
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В воскресенье 22 сентября на Тюмень вновь обрушится непогода. Сегодня на мобильные телефоны тюменцев поступает СМС-рассылка от спасателей.

«22 сентября в Тюменской области ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Соблюдайте осторожность. Телефон:112» - говорится в сообщении.

Скрин с сообщения

Скрин с сообщения

Уже вторую ночь синоптики обещают заморозки по ночам. Так, ночью 21 сентября на территории области местами ожидаются заморозки -0…-5 градусов. Днем воздух прогреется до +10, +15 градусов, но при этом будут порывы ветра и дожди.

Отметим, что Тюмень вторую неделю находится во власти непогоды, так в пятницу 13 сентября на город обрушился ливень с градом. В четверг 19 сентября город вновь подвергся нападку стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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