Жительница Заводоуковска назвала пароль и осталась без денег

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-21T13:08:10+03:00

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На типичную уловку мошенников попалась жительница Заводоуковска. Она назвала конфиденциальную информацию и лишилась сбережений.

По информации МВД по Тюменской области, на мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и заявил, что ее счет заблокирован. Он также пояснил, что может решить возникшую проблему и попросил для этого сообщить данные карты (включая срок действия и трехзначный номер с оборотной стороны) и пароль из смс-сообщения.

Женщина поверила и сообщила всю требуемую информацию. В тот же момент с банковской карты потерпевшей списались 14 тысяч рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU