Для пожилых тюменцев проводится ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-21T12:21:19+03:00

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В Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 26 сентября состоится ярмарка вакансий для пожилых людей. По информации организаторов, ярмарка соберет именно тех работодателей, которые готовы принять на работу людей пенсионного и предпенсионного возраста по различным специальностям, таким как бухгалтер, инженер, технолог, водитель, продавец-кассир, почтальон, швея, уборщик и др. Набирать персонал будут более десяти работодателей. Пенсионеры смогут оставить представителям предприятий свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность. Также в ходе мероприятия можно будет прийти к предварительной договоренности о трудоустройстве. Пожилых людей ждут в Центре занятости населения с 10 до 11 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 В, корп. 3.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: +7 (3452) 27-36-05, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU