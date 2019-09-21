2019-09-21T11:18:53+03:00
Спорт

В Тюменском районе вновь стали популярны физкультминутки

К ним присоединяется все больше людей
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе вновь стали популярны физкультминутки. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменском районе вновь стали популярны физкультминутки. Фото с сайта pixabay.com
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Корпоративные занятия физической культурой в школах Тюменского района все плотнее вписываются в программу учебного дня. Подвигаться на свежем воздухе готовы и учителя, и школьники, и даже их родители.

Так, по информации пресс-службы главы Тюменского района, физкультминутки в Переваловской и Луговской школах уже стали доброй школьной традицией. В будни зарядка в Перевалово проходит с участием учителей и школьников, а по субботам к ним присоединятся и родители учащихся.

В Луговской школе физкультминутка для учителей и воспитателей детского сада проходит на школьном стадионе, если позволяет погода. Занятия начинаются с обязательной разминки и завершаются степ-аэробикой.

Корпоративные занятия проводятся в Тюменском районе в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». С каждым днем к физкультминуткам присоединяется все больше специалистов учреждений, организаций и предприятий, а спортивная команда столичного растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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