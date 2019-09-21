В Тюменском районе вновь стали популярны физкультминутки
Корпоративные занятия физической культурой в школах Тюменского района все плотнее вписываются в программу учебного дня. Подвигаться на свежем воздухе готовы и учителя, и школьники, и даже их родители.
Так, по информации пресс-службы главы Тюменского района, физкультминутки в Переваловской и Луговской школах уже стали доброй школьной традицией. В будни зарядка в Перевалово проходит с участием учителей и школьников, а по субботам к ним присоединятся и родители учащихся.
В Луговской школе физкультминутка для учителей и воспитателей детского сада проходит на школьном стадионе, если позволяет погода. Занятия начинаются с обязательной разминки и завершаются степ-аэробикой.
Корпоративные занятия проводятся в Тюменском районе в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». С каждым днем к физкультминуткам присоединяется все больше специалистов учреждений, организаций и предприятий, а спортивная команда столичного растет.
ИСТОЧНИК KP.RU