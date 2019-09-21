На конкурс «Тюменская марка» зарегистрировались более сотни предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-21T10:37:22+03:00

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Посетителей «Тюменской ярмарки ждет яркое шоу, концертные номера и розыгрыши призов. Об этом заявил пресс-секретарь тюменской Торгово-промышленной палаты Денис Багрицкий.

По его словам, на участие в одноименном конкурсе от предпринимателей поступило 110 заявок. Организаторы конкурса отберут 80 участников. Местные товаропроизводители презентуют свою продукцию. Жители и гости Тюмени смогут посмотреть продукцию, попробовать ее на вкус и выставлять оценки.

- 1 октября стартует интернет-голосование. Именно эти 80 компаний будут бороться за звание лучших в семи номинациях, — рассказал Денис Багрицкий.

Интернет-голосование продлится по 27 октября. А 26 и 27 октября в спорткомплексе «Центральный» развернется большая выставка товаров и услуг участников конкурса. После 27 октября начнется подсчет голосов - в каждой номинации из семи определят по три победителя. Они получат субсидии от администрации Тюмени. За первое место — 150 тыс., второе — 100 тыс., а за третье — 80 тыс. рублей.

Торжественное награждение состоится 14 ноября в ДК «Нефтяник», сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU