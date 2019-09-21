2019-09-21T10:05:17+03:00
Происшествия

Мошенник из Челябинска обманул тюменца на 25 тысяч рублей

Злоумышленник пообещал ему запчасти
Алена Кульмухаметова
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Мошенник из Челябинска обманул тюменца на 25 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comМошенник из Челябинска обманул тюменца на 25 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Очередное дистанционное мошенничество раскрыто в Тюменской области. Так, сотрудники уватской полиции задержали подозреваемого из Челябинска.

По информации УМВД по Тюменской области, 24 августа 2019 года житель Уватского района нашел в интернете объявление о продаже автозапчастей и созвонился с продавцом. Потерпевший договорился о покупке двигателя для автомобиля и в качестве аванса перевел 25000 рублей неизвестному, представившемуся продавцом автозапчастей. После перевода денег, продавец стал не доступен. Житель Уватского района обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника Челябинске и задержали его.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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