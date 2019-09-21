2019-09-21T09:02:19+03:00
Общество

Тюменская молодежь пройдет «Школу компетенций»

Лекции пройдут с 24 сентября по 3 октября
Алена Кульмухаметова
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Уральские спикеры научат тюменскую молодежь навыкам личной эффективности. С 24 сентября проект «Школа компетенций» запускает вторую волну образовательного курса Soft Skills.

По информации организаторов, на протяжении четырех занятий участники смогут развить свои надрофессиональные компетенции в научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева. Лекции пройдут с 24 сентября по 3 октября. С участниками будут работать руководитель школы развития эмоционального интеллекта Мария Троян (Челябинск), директор Уральской академии современных информационных технологий Григорий Бахтурин (Екатеринбург), руководитель Департамента онтологии и теории знаний в Уральском федеральном университете Алексей Кислов (Екатеринбург), доктор философии и ректор Института психологии управления Дмитрий Рассохин (Екатеринбург).

Тюменцы научатся управлять своими эмоциями, работать в режиме многозадачности, развивать критическое мышление, а также комплексно анализировать и решать возникшие проблемы. Напомним, что в апреле 2019 года курс Soft Skills впервые объединил тюменскую молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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