2019-09-21T07:30:43+03:00
Общество

Тюменскому пенсионеру офтальмологи вернули зрение

Мужчина пережил две операции на глаза
Алена Кульмухаметова
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Тюменскому пенсионеру офтальмологи вернули зрениеТюменскому пенсионеру офтальмологи вернули зрениеФото: Алена Кульмухаметова
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Заклеивал веки лейкопластырем, чтобы видеть 75-летний тюменский пенсионер. Мужчина 20 лет не видел света.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, у 75-летнего Николая Петровича после перенесенного энцефалита началось опущение век. Он обратился в офтальмологический диспансер в 2009 году с жалобами на отсутствие подвижности глаз и полное опущение век. Первую операцию провели в том же году, но через несколько недель веко снова опустилось и стало неподвижным. Было решено провести еще одну операцию, другим методом. - В мае этого года пациенту был проведен второй цикл операций. После этого прошло уже более двух месяцев, оперированный глаз выполняет свою функцию. Теперь в планах проведение операции на второй глаз, – рассказала Елена Забурева, врач-офтальмохирург областного диспансера. Добавим, в Тюменском областном офтальмологическом диспансере ежегодно проводится около 100 операций по данному направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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