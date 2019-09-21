В Тюмени пройдет первый всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров

21 Сент. 06:03 2019-09-21T06:06:44+03:00

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В начале ноября в Тюмени пройдет фестиваль детских и юношеских любительских театров «Малая сцена». Это первое событие в Тюмени для юных актеров-любителей, которое будет бесплатно как для участников, так и для зрителей, и сосредоточено именно на театре.

На фестиваль заявились театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Нового Уренгоя, Костромы, Ярославской области, Перми, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноярска, Челябинска и Тюмени. Из них организаторы фестиваля и эксперты отберут девять коллективов, которые покажут свои спектакли на «Малой сцене».

Фестиваль детских и юношеских любительских театров «Малая сцена» проводится при поддержке Фонда Президентских грантов и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Организатор фестиваля — дипломированный режиссер, театральный педагог Светлана Ханжина. В Тюмени она руководит молодежным театром УЮТ. Одна из самых популярных его постановок «Кошка из головы не идет» поставлена в технике вербатим — актеры лично общались с реальными героями (донорами историй), узнавали их детские травмы, связанные с семьей, запоминали мимику, жесты, речь, а после воспроизводили это на сцене с максимальной точностью.

— Я считаю, что в Тюмени очень грустная история с детским театром. коллективов в городе много, но между ними нет коммуникации, обмена опытом и площадки, где все это могло бы происходить. А местные творческие фестивали, в которых могут поучаствовать юные актеры, предусматривают оргвзнос и поэтому не проводят отбор. Из-за этого страдает уровень и качество представленных работ. Я решила создать пространство для диалога между детскими театрами Тюмени и других городов России, которое помогало бы им расти, делать качественные спектакли, а юные актеры смогли бы получать опыт для дальнейшего профессионального роста. Этим пространством может стать фестиваль «Малая сцена», — рассказала Светлана Ханжина.

Для проведения фестиваля понадобилось 500 000 рублей, которые организаторы выиграли в конкурсе проектов «Цех» от театрального центра «Космос». Также по итогам первой волны 2019 года конкурса Фонда президентских грантов получили поддержку в размере 1 104 320 рублей. Проект всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Малая сцена» помогает в реализации национального проекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU