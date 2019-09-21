2019-09-21T05:58:24+03:00
Общество

Погода в Тюмени 21 сентября: похолодает и небольшой дождь

Ночью ожидаются заморозки
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 21 сентября: похолодает и небольшой дождь. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 21 сентября: похолодает и небольшой дождь. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 21 сентября в Тюмени ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +12 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду, температура воздуха днем составит +10,+15 градусов.

В церковном календаре сегодня рождество Богородицы, народном – спожинки. Согласно приметам, какая погода в этот день, такой и осень будет. Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей. Алый закат или рассвет – к ветряной и дождливой погоде. С утра иней на траве – к непогоде. С деревьев практически все листья опали – зима будет ранней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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