Светофоры на улице Мельникайте в Тюмени отключат в воскресенье
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 22 сентября погаснут некоторые светофоры.
Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Мельникайте и Котовского, а также на Мельникайте в районе Тюменского индустриального университета.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU