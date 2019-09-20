Завтра в центре Тюмени перекроют улицы из-за «Кросса нации»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-20T15:21:59+03:00

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В связи с проведением спортивно-массового мероприятия «Кросс нации» в Тюмени завтра, 21 сентября, закроют движение в границах улиц Дзержинского, Володарского, Орджоникидзе и Советской. Эта мера будет действовать с шести утра до трех часов дня.

– Автобусные маршруты №№ 6, 12, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 78, 124, 135, 146, 149, 155, 156 будут следовать в объезд улицы Первомайской по улице Челюскинцев. Исключается остановка «ул. Первомайская» (в сторону улицы Советской). Ближайшая доступная остановка – «магазин «Океан», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

ИСТОЧНИК KP.RU