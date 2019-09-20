2019-09-20T15:45:17+03:00
Происшествия

Тюменцу удалили селезенку после драки с другом пасынка

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец сильно пострадал от руки друга пасынка. Фото - pixabay.com.Тюменец сильно пострадал от руки друга пасынка. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии. Оказалось, что его избил друг пасынка.

– Потерпевший проживал в одной квартире с сожительницей и пасынком. На фоне материальных разногласий мужчина и сын сожительницы часто конфликтовали. Ночью в очередной конфликт вмешался друг пасынка, который находился в это время у них в квартире на улице Зелинского. Молодой человек нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате потерпевший получил повреждение селезенки, ее пришлось удалить. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, молодой человек может сесть в тюрьму на восемь лет.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области отец едва не убил собственного сына. Тогда ссора между родственниками возникла в ходе застолья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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