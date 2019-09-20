2019-09-20T14:59:37+03:00
Происшествия

Троих тюменцев задержали в наркопритоне во время инъекций

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец организовал в селе Борки наркопритон. Фото - pixabay.com.Тюменец организовал в селе Борки наркопритон. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районе пресечена деятельность наркопритона. Хозяин дома занимался незаконной деятельностью с начала сентября.

– Проверяя оперативную информацию, полицейские обнаружили притон для потребления наркотических средств в доме 39-летнего жителя села Борки. В помещении обнаружены различные приспособления для потребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств, свидетельствующие о совершении противоправного деяния, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомости также добавили, что противоправной деятельностью подозреваемый занимается с начала сентября. Также стало известно, что вместе с хозяином дома в отдел полиции доставлены еще трое граждан города Тюмени. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Хозяину наркопритона грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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