Жителям района Привокзальной площади Тюмени дали горячую воду

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-20T14:34:06+03:00

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В Тюмени завершен работы по капитальному ремонту тепловой сети. Ограничения подачи горячего водоснабжения сняты для четырех жилых домов, расположенных в периметре пересечения улиц Привокзальной и Первомайской.

Участок трассы отключили от подачи теплоносителя еще 22 августа. Таким образом, жители четырех домов почти месяц жили без горячей воды. За это время рабочие заменили 333 метра теплосети, переустроили три тепловые камеры, а также соорудили канал, который защитит трубы от нагрузки.

– Ранее трубопровод пролегал под участком дороги и испытывал на себе давление от слоев почвы и автомобильного транспорта, что служило причиной частых повреждений. Только за последние 3 года оперативные бригады выезжали на этот участок 14 раз. Новые трубы прослужат порядка 30 лет и обеспечат надежность теплоснабжения этого района Тюмени, – рассказали в УСТЭК, добавив, что еще около недели уйдет на восстановление благоустройства территории.

ИСТОЧНИК KP.RU