Прокурор проконтролировал ход возведения долгостроя в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-20T13:47:33+03:00

Жилой дом начали возводить еще два года назад

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Прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов с заместителем главы городской администрации Павлом Переваловым провел выездное совещание на месте строительства жилого дома в микрорайоне «Славутич». Многоэтажку начали возводить еще в 2017 году, сроки сдачи переносили несколько раз.

Первоначальный срок сдачи объекта в эксплуатацию был установлен застройщиком на четвертый квартал 2018 года, а ключи от заветных квадратных метров жильцы должны были получить 28 июня этого года. Однако в последующем срок ввода перенесли на целый год.

– В ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы подключения жилого дома к отоплению и осмотрен строительный участок. В настоящее время застройщиком на объекте выполняются работы по прокладке теплотрассы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, напомнив, что ранее здесь были выявлены нарушения закона об участии в долевом строительстве. Ведомство округа держит на особом контроле завершение строительства объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU