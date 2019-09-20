Автомобиль раздавил щенка на глазах у девочки в тюменском дворе

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-20T12:35:10+03:00

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В Тюмени водитель автомобиля на скорости снес собаку. Домашнее животное выгуливала ее хозяйка – 11 летняя девочка.

«18.09.2019 около 19.20 по адресу: 30 лет Победы, 94 у пятого подъезда во дворе была раздавлена наша «девочка» – французский бульдог, которой не было еще и шести месяцев, прямо на глазах у 11-летнего ребенка, которая гуляла с ней. По ее словам, автомобиль был серого цвета, за рулем – лысый мужчина с бородой, плотного телосложения. Был одет в полосатую футболку «поло», – сообщили в социальных сетях хозяева собаки.

По их словам, машина промчалась по двору с бешеной скоростью, собака даже не успела отбежать. Мужчина не притормозил и скрылся с места происшествия. Тюменцы просят позвонить очевидцев по +7-932-321-76-46 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU