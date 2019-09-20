Две иномарки столкнулись на Ялуторовском тракте под Тюменью

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-20T13:24:41+03:00

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Сегодня, 20 сентября, на 11 километре Ялуторовского тракта столкнулись автомобили «Порше» и «Хонда». Виновную в дорожно-транспортном происшествии доставили в больницу.

– Дорожную аварию спровоцировала водитель японской иномарки. Двигаясь в сторону города, девушка поворачивала налево и не пропустила другого участника дорожного движения. В результате происшествия пострадали оба водителя, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что пострадавшую доставили в местную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU