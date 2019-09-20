В Тюменской области рабочий скончался из-за переработки

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-20T11:05:45+03:00

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В селе Окуневское 11 августа случился несчастный случай. Работник ООО «Шабановское МПО» скончался, находясь на территории организации во внерабочее время.

– Из-за нехватки времени на ремонт техники работник приехал на работу во внерабочее время. Закончив ремонт в 17.00, мужчина упал в обморок. По приезду медицинские работники констатировали смерть. В ходе расследования выяснилось, что работник не прошел обучение и проверку знаний требований охраны труда, а работодатель не организовал обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что за допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре прямо на рабочем месте скончалась крановщица. Женщина умерла от сердечного приступа.

ИСТОЧНИК KP.RU