2019-09-20T10:16:18+03:00
Общество

Дачные маршруты будут курсировать в Тюмени до 28 октября

Количество некоторых рейсов скоро сократится
Вадим Бегун
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Автобусы будут ездить на тюменские дачи до 28 октября.Автобусы будут ездить на тюменские дачи до 28 октября.Фото: Вадим Бегун
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Все дачные автобусы продолжат свою работу до 28 октября. Однако с 30 сентября часть из них, традиционно, станет курсировать реже.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», количество рейсов сократится на маршрутах № 97, 98, 99, 100, 100к, 119, 120, 124, 128, 128к, 129, 138, 140, 143, 145, 151, 153, 155 и 158. Остальные же автобусы продолжат работать по прежнему расписанию.

– Актуальную информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе «Расписание», в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт». Также ее можно уточнять через информационно-справочную службу по телефону 8-800-250-0722, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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