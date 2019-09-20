Тюменец ударил ножом в грудь отца, который выпрашивал деньги на спиртное

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-20T12:14:33+03:00

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В приемное отделение тобольской больницы поступил был доставлен 57-летний мужчина с ножевым ранением. Выяснилось, что ранил отца собственный сын.

– 34-летний подозреваемый проживает в частном доме совместно со своими родителями, которые злоупотребляют алкогольными напитками. В очередной раз отец с матерью стали требовать у сына деньги на спиртное, на что получили отказ. Между родственниками произошла ссора. Чтобы сгладить конфликт, фигурант взял нож и вышел во двор чинить велосипед, но отец не успокоился и стал выгонять сына из дома. Не выдержав, злоумышленник нанес один удар в грудную клетку пострадавшему, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU