2019-09-20T09:52:39+03:00
Происшествия

Почти двести рабочих ночью устраняли последствия урагана в Тюмени

На улицах города происходила откачка воды
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени устраняют последствия урагана. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени устраняют последствия урагана. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

За одни сутки подрядчиками с улиц Тюмени было откачано 1 117 кубических метров воды. Работы по устранению последствий сильного дождя и урагана до сих пор продолжаются.

– Ночью работало более 150 единиц техники, 164 дорожных рабочих. Днем работа будет продолжена. В планах уборка 152 улиц, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве рассказали о развитии ливневой системы водоотведения на территории города. По информации пресс-службы, на сегодняшний день не все районы города обеспечены связанной между собой ливневой системой водоотведения, есть участки, где возможность ее устройства отсутствует.

– В 2018 году разработана проектная документация на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог с устройством ливневой канализации на 19 объектах. В этом году запланировано строительство 14,2 километров ливневой канализации на 13 объектах, – сообщили в администрации, добавив, что уже сформированы планы на ремонт, реконструкцию и строительство почти на 90 объектов.

Корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмень" собрали кадры вечернего урагана. Смотрим и ужасаемся!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Просто спортивный интерес»: тюменец вытащил из Иртыша огромную щуку
Дачные маршруты будут курсировать в Тюмени до 28 октября
Тело убитого рыбака найдено на берегу Иртыша в Тобольске
Собирался приготовить шашлык: тюменец похитил у соседа поросенка
Александр Моор: История завода «ЭнергоТехСервис» тесно связана с Тюменским нефтегазовым форумом
Тюменским депутатам запретили «кумовство»
В Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в ограблении банка
Тюменских пенсионеров научат самостоятельно готовить документы на пенсию
Несколько светофоров обесточат в Тюмени на пять часов
Тюменцы могут выиграть подарки благодаря фото со своим домашним питомцем
Тюменского таксиста и его пассажира застали в лесу за употреблением наркотиков
Погода на 20 сентября в Тюмени: будет дождь, но только ночью
«Лидер доверия потребителей - 2019» завершает прием заявок
Первая в России лига комедийной импровизации пройдет в Тюмени
Тюменцы могут записаться в любой музей региона с помощью приложения
В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши