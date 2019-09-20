Почти двести рабочих ночью устраняли последствия урагана в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-20T09:52:39+03:00

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За одни сутки подрядчиками с улиц Тюмени было откачано 1 117 кубических метров воды. Работы по устранению последствий сильного дождя и урагана до сих пор продолжаются.

– Ночью работало более 150 единиц техники, 164 дорожных рабочих. Днем работа будет продолжена. В планах уборка 152 улиц, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве рассказали о развитии ливневой системы водоотведения на территории города. По информации пресс-службы, на сегодняшний день не все районы города обеспечены связанной между собой ливневой системой водоотведения, есть участки, где возможность ее устройства отсутствует.

– В 2018 году разработана проектная документация на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог с устройством ливневой канализации на 19 объектах. В этом году запланировано строительство 14,2 километров ливневой канализации на 13 объектах, – сообщили в администрации, добавив, что уже сформированы планы на ремонт, реконструкцию и строительство почти на 90 объектов.

Корреспонденты "Комсомольской правды - Тюмень" собрали кадры вечернего урагана. Смотрим и ужасаемся!

ИСТОЧНИК KP.RU