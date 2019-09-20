Собирался приготовить шашлык: тюменец похитил у соседа поросенка

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-20T09:09:35+03:00

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В Ишимский отдел полиции позвонил 47-летний житель села Стрехнино. Мужчина сообщил, что прямо из его домовладения похитили поросенка, которого он оценил в девять тысяч рублей.

– Полицейские установили, что неизвестный перелез через забор и из хозяйственных построек украл животное. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Ранее судимый не работающий мужчина проживает неподалеку от места совершения преступления. Во дворе подозреваемого сотрудники полиции задержали его. Мужчина разделывал тушу похищенного животного и как пояснил сам, собирался приготовить шашлык, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Любителю шашлыка грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области строители передрались из-за шашлыка.Пьяный мужчина не хотел долго ждать закуску, а потому избил некомпетентного повара.

ИСТОЧНИК KP.RU