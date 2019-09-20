Александр Моор: История завода «ЭнергоТехСервис» тесно связана с Тюменским нефтегазовым форумом

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-20T08:47:56+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал на своих страничках в социальных сетях открытие завода «ЭнергоТехСервис». По словам главы региона, история его создания тесно связана с Тюменским нефтегазовым форумом. Два года назад на площадке ТНФ было подписано соглашение о строительстве производства.

- Дело сделано и, спустя два года, мы открыли новый завод на площадке индустриального парка «Боровский». Индустриальные парки помогают инвесторам в развитии бизнеса на выгодных условиях, нам - в улучшении инвестиционного климата в регионе. На днях резидентами «Богандинского» индустриального парка стали еще четыре предприятия, - написал Александр Моор.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», вчера, 19 сентября, на площадке индустриального парка «Боровский» открылся новый завод энергетического оборудования «ЭнергоТехСервис». Предприятие занимается сборкой и капитальным ремонтом блочно-модульных газовых электростанций. Помимо губернатора Александра Моора, в открытии предприятия приняли участие директор Александр Свергин и президент INNIO Карлос Ланге.

Тем временем, Тюменский нефтегазовый форум подошёл к концу. Как отметил директор Тюменского технопарка Александр Сакевич, что в 2019 году было принято решение чуть изменить формат форума. То бишь вынести выставочную часть за пределы технопарка. Во время торжественного открытия ТНФ-2019 Александр Моор познакомил гостей с одним из локомотивов роста экономики региона – промышленностью – и выразил надежду, что общение на площадках форума позволит найти ответы на сложные вопросы, обсудить будущее нефтегазовой отрасли.

Открытие завода Энерготехсервис на базе индустриального парка Боровский .

ИСТОЧНИК KP.RU