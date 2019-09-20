Тюменским депутатам запретили «кумовство»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-20T08:46:23+03:00

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В Тюменской области приняли закон, который препятствует депутатам облдумы брать на работу в качестве помощников своих родственников. Сделано это с подачи местной прокуроров.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в настоящее время у депутата есть право иметь помощников. Их труд оплачивается за счет бюджетных средств региона. Чиновник самостоятельно подбирает помощников, распределяет между ними обязанности, осуществляет контроль за их деятельностью, а также устанавливает режим рабочего времени и согласует вопросы премирования и продолжительности рабочего времени.

– Наше предложение основано на предотвращении принятия депутатами решений в условиях так называемого «конфликта интересов». Теперь им установлен запрет иметь помощников, работающих по трудовому договору, а также состоящих с ними в близком родстве или свойстве, будь то родители, супруг или супруга, дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей, – добавили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что закон уже принят в окончательном чтении и вступит в законную силу с момента официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU