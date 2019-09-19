«Лидер доверия потребителей - 2019» завершает прием заявок

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-19T17:51:32+03:00

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В Тюменском регионе с 1.06.2019 по 1.10.2019 г. проходит прием заявок на премию общественного признания «Лидер доверия потребителей – 2019». Организаторами выступают компания «кворум Сити» совместно с НП «Тюменский деловой Клуб» при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Тюмени. Проект реализуется на территории Тюменской области.

Как прокомментировал Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ «Кворум Сити»: «Региональный конкурс «Лидер доверия потребителей» проводится уже в 6-й раз. До этого народная премия вручалась в ХМАО и ЯНАО, а с 2016 года в рамках межрегионального сотрудничества родилась идея расширить географию конкурса до масштабов всей Тюменской области. Основными Целями конкурса мы считаем:

– создание авторитетного ресурса, влияющего на развитие и определяющего вектора развития Российского предпринимательства производственной сферы, а также сферы услуг и торговли;

– выявление субъектов предпринимательства, добившихся наибольших успехов в своей деятельности;

– систематизацию опыта работы лучших предприятий для дальнейшего распространения этой информации в СМИ, а также привлечения широких слоёв населения к прямым коммуникациям с компаниями-участниками Конкурса»;

- налаживание межрегиональных связей между представителями разных сфер бизнеса.

К участию в Конкурсе заявились уже более 65 предприятий Тюменского региона, общее количество заявок составило 157. В их числе крупные предприятия производственного сектора, индустрии красоты и медицинских услуг, сферы производства продуктов питания и ресторанного бизнеса, развивающих детских центров и спортивных учреждений.

Итоги Конкурса – это показатель ОБЩЕСТВЕННОГО признания и доверия потребителей. В обработке анкет участников, а также анализе деятельности предприятий активно задействованы непосредственные потребители (через участие в интернет-голосовании, участие в экскурсиях на предприятия), лидеры общественных предпринимательских объединений региона, а также органы исполнительной власти (в вопросе «чистоплотности» исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более 1 000 предпринимателей.

В церемонии награждении примут участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений. Все участники будут отмечены наградными элементами, цветочными композициями, а некоторые и дипломами победителя. Кроме того, все участники будут иметь возможность принять участие в «Выставке достижений», пообщаться с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Подробная информация о Премии по этой ссылке.

По всем вопросам об участии можно обратиться к кураторам проекта:

- Алексей Голубовский, руководитель проекта, e-mail: biznes-centr80@mail.ru, тел.: 8 902 855 44 91.

- Оксана Гизатуллина, куратор проекта, e-mail:sozvezdie086@yandex.ru , тел.: 8 919 953 82 93.

- Надежда Моисеенкова, куратор проекта, e-mail:liderdoveriya@bk.ru, тел.: 8 961 207 20 46.

- Зам Александра, куратор проекта, e-mail: ldp-alex@mail.ru, тел.: 8 909 734 70 34.

- Кушнир Светлана, куратор проекта, e-mail: lider.doveriya@mail.ru, тел.: 8 982 507 32 28.

Информационное сопровождение дирекция НП «ТДК» - Екатерина Бисимбеева, тел.: +7 (3452) 521-449, 8-922-046-71-68, e-mail: nptdk@mail.ru