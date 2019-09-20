Тюменского таксиста и его пассажира застали в лесу за употреблением наркотиков

СЕГОДНЯ 05:40 2019-09-20T05:40:55+03:00

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В лесном массиве вблизи поселка Новотарманский участковые обнаружили автомобиль «Лада-219010». В машине находились двое тюменцев в неадекватном состоянии, один из которых таксист, а другой – пассажир.

– Оба фигуранта вызвали подозрения у сотрудников полиции. Стражами правопорядка было принято решение о досмотре транспортного средства. На заднем пассажирском сидении они обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета и пластиковую бутылку объемом полтора литра с неизвестным веществом. Найденное изъято и отправлено на экспертизу, а задержанные доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства, – рассказали в межмуниципальном отделе МВД «Тюменский».

Экспертиза показала, что изъятым является синтетический наркотик массой 15 граммов и гашишное масло общей массой 17 граммов. На допросе правонарушители рассказали, что наркотики они приобрели в Тюмени для личного пользования. Для того чтобы остаться незамеченными в употреблении они направились в лес. Именно в этот момент мужчин и обнаружили сотрудники полиции. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU