Первая в России лига комедийной импровизации пройдет в Тюмени

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-19T16:30:46+03:00

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В воскресенье, 22 сентября, в Тюмени откроют первую в России лигу комедийной импровизации. Мероприятие пройдет в театральном центре «Космос». В 19.00 здесь встретятся команды из Екатеринбурга, Томска, Москвы и Тюмени, отобранные по результатам заочного тура.

Лига представляет собой серию игр, в которых участники соревнуются в умении импровизировать на заданные темы. Состязания будут проходить по олимпийской системе: после баттла зритель выбирает лидера, который проходит в следующий этап. Всего с сентября по декабрь пройдут 7 игр. Кстати, зрители в импровизации становятся неотъемлемой частью выступления: именно они определяют, в какую ситуацию попадут артисты. Они же выбирают победителя, который получит главный приз – 50 тысяч рублей.

- Комедийная импровизация мало развита в нашей стране: все знают про КВН и Comedy Club, но не знают, как придумывать шутки на глазах у зрителей. В Москве и Петербурге проводятся фестивали импровизации, но у них уклон на полноценные спектакли, а мы ближе к комедии, к скетчам, – рассказал организатор лиги Олег Вешкурцев, заявив, что на таких шоу точно не заскучаешь.

ИСТОЧНИК KP.RU