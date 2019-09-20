Тюменских пенсионеров научат самостоятельно готовить документы на пенсию

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-20T07:40:50+03:00

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Управление Пенсионного фонда по городу Тюмени приглашает всех желающих посетить бесплатное занятие «Школа молодого пенсионера». На нем специалисты УПФР познакомят пожилых людей не только с изменениями в пенсионном законодательстве, но и расскажут, кто такие предпенсионеры и какие у них есть льготы, а также как формируется страховая пенсия и сколько, кому и когда она положена.

– Кроме того, каждый желающий сможет узнать, как пользоваться электронным сервисом в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. Специалисты ответят на интересующие вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, проведут разъяснения, как подать заявление и как подготовить документы к оформлению на пенсию, – сообщили в УПФР по городу Тюмени.

Занятие состоится в следующую среду, 25 сентября, с 15.00 до 16.00 в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, которая находится по адресу: улица Орджоникидзе, дом 59, электронный читальный зал на втором этаже. На занятие также можно записаться по телефону 8-3452-46-32-26.

ИСТОЧНИК KP.RU