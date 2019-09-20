Тюменских пенсионеров научат самостоятельно готовить документы на пенсию
Управление Пенсионного фонда по городу Тюмени приглашает всех желающих посетить бесплатное занятие «Школа молодого пенсионера». На нем специалисты УПФР познакомят пожилых людей не только с изменениями в пенсионном законодательстве, но и расскажут, кто такие предпенсионеры и какие у них есть льготы, а также как формируется страховая пенсия и сколько, кому и когда она положена.
– Кроме того, каждый желающий сможет узнать, как пользоваться электронным сервисом в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ. Специалисты ответят на интересующие вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, проведут разъяснения, как подать заявление и как подготовить документы к оформлению на пенсию, – сообщили в УПФР по городу Тюмени.
Занятие состоится в следующую среду, 25 сентября, с 15.00 до 16.00 в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева, которая находится по адресу: улица Орджоникидзе, дом 59, электронный читальный зал на втором этаже. На занятие также можно записаться по телефону 8-3452-46-32-26.
ИСТОЧНИК KP.RU