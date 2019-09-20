Тюменцы могут выиграть подарки благодаря фото со своим домашним питомцем

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-20T06:20:41+03:00

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Тюменцам предлагают рассказать о своих домашних питомцах и запечатлеть их на фотографии. Фотоконкурс «Домашний питомец пройдет с 18 сентября по 18 октября.

– Цель конкурса – формирование экологической культуры подрастающего поколения, а также соблюдение нравственности и принципов гуманности при обращении с животными. Для участия приглашаются воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования областного центра любых организационно-правовых форм в возрасте от 5 до 10 лет, – рассказали в департамент городского хозяйства Тюмени.

Заявки в электронном виде принимаются по адресу электронной почты: BuldakovaMA@tyumen-city.ru. Срок направления заявок с 18 сентября по 10 октября 2019 года включительно. Фотоработы нужно направлять по адресу: 625003, г. Тюмень, улица Урицкого, дом 28, кабинет 14.

ИСТОЧНИК KP.RU