2019-09-20T06:20:41+03:00
Общество

Тюменцы могут выиграть подарки благодаря фото со своим домашним питомцем

Местным жителям хотят привить гуманность при обращении с животными
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцам предлагают сфотографироваться со своим домашним питомцем за подарки.Тюменцам предлагают сфотографироваться со своим домашним питомцем за подарки.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменцам предлагают рассказать о своих домашних питомцах и запечатлеть их на фотографии. Фотоконкурс «Домашний питомец пройдет с 18 сентября по 18 октября.

– Цель конкурса – формирование экологической культуры подрастающего поколения, а также соблюдение нравственности и принципов гуманности при обращении с животными. Для участия приглашаются воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций, а также организаций дополнительного образования областного центра любых организационно-правовых форм в возрасте от 5 до 10 лет, – рассказали в департамент городского хозяйства Тюмени.

Заявки в электронном виде принимаются по адресу электронной почты: BuldakovaMA@tyumen-city.ru. Срок направления заявок с 18 сентября по 10 октября 2019 года включительно. Фотоработы нужно направлять по адресу: 625003, г. Тюмень, улица Урицкого, дом 28, кабинет 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Несколько светофоров обесточат в Тюмени на пять часов
Тюменского таксиста и его пассажира застали в лесу за употреблением наркотиков
Погода на 20 сентября в Тюмени: будет дождь, но только ночью
«Лидер доверия потребителей - 2019» завершает прием заявок
Первая в России лига комедийной импровизации пройдет в Тюмени
Тюменцы могут записаться в любой музей региона с помощью приложения
В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши
Онлайн-конференция по вопросам выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки состоится в Тюмени
Преступник, сидящий в тюрьме, стал подставным директором тюменской фирмы
Молодую женщину сбили в центре Тюмени сегодня ночью
Тюменец снял все деньги с карты своего умершего знакомого
На Тюмень надвигается очень сильный ветер
Жителям улицы Широтной в Тюмени дали горячую воду
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова
Писал непристойные сообщения: интернет-педофил осужден за переписку с тюменской девочкой
«Случай очень редкий»: тюменские врачи удалили женщине огромную опухоль
Можно ли в Тюмени выбрать жилье по мировым тенденциям в строительстве
Александр Моор: «Площадки ТНФ посетят более трех тысяч человек»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
«Не верю!»: улицу Одесскую в Тюмени открыли для движения транспорта после ремонта
Фракция «Единой России» в тюменской областной думе увеличилась
Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги
Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день
Сказал, что нашел: тоболяк получил условный срок за незаконный оборот наркотиков
Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область
Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях