2019-09-20T07:00:35+03:00
Общество

Несколько светофоров обесточат в Тюмени на пять часов

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени обесточат несколько светофоров с 8 утра.В Тюмени обесточат несколько светофоров с 8 утра.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Белинского и Таврической, на улице Таврической в районе дома №2 и на улице Ямской в районе остановки «Дом обороны».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы могут выиграть подарки благодаря фото со своим домашним питомцем
Тюменского таксиста и его пассажира застали в лесу за употреблением наркотиков
Погода на 20 сентября в Тюмени: будет дождь, но только ночью
«Лидер доверия потребителей - 2019» завершает прием заявок
Первая в России лига комедийной импровизации пройдет в Тюмени
Тюменцы могут записаться в любой музей региона с помощью приложения
В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши
Онлайн-конференция по вопросам выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки состоится в Тюмени
Преступник, сидящий в тюрьме, стал подставным директором тюменской фирмы
Молодую женщину сбили в центре Тюмени сегодня ночью
Тюменец снял все деньги с карты своего умершего знакомого
На Тюмень надвигается очень сильный ветер
Жителям улицы Широтной в Тюмени дали горячую воду
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова
Писал непристойные сообщения: интернет-педофил осужден за переписку с тюменской девочкой
«Случай очень редкий»: тюменские врачи удалили женщине огромную опухоль
Можно ли в Тюмени выбрать жилье по мировым тенденциям в строительстве
Александр Моор: «Площадки ТНФ посетят более трех тысяч человек»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
«Не верю!»: улицу Одесскую в Тюмени открыли для движения транспорта после ремонта
Фракция «Единой России» в тюменской областной думе увеличилась
Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги
Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день
Сказал, что нашел: тоболяк получил условный срок за незаконный оборот наркотиков
Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область
Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях