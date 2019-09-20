Несколько светофоров обесточат в Тюмени на пять часов

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-20T07:00:35+03:00

В Тюмени обесточат несколько светофоров с 8 утра. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 сентября, погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Белинского и Таврической, на улице Таврической в районе дома №2 и на улице Ямской в районе остановки «Дом обороны».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU