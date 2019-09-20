Погода на 20 сентября в Тюмени: будет дождь, но только ночью

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-20T05:00:44+03:00

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Сегодня, 20 сентября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночью ожидается мелкий дождь. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью составит +6, +7 градусов, днем потеплеет до 10 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +11. Вечером столбик термометра опустится до отметки +5 градусов. В этот день ожидается юго-западный ветер 1-8 метров в секунду.

20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много «одежки» – быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко – быть ранним морозам, а если наверху – настоящие холода в конце зимы следует ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU