2019-09-19T15:35:28+03:00
Звезды

Тюменцы могут записаться в любой музей региона с помощью приложения

Бронировать билеты теперь можно онлайн
Вадим Бегун
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Тюменцы могут записать в музей в приложении. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени.Тюменцы могут записать в музей в приложении. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени.
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Сегодня, 19 сентября, выходит новое мобильное приложение «Пойдем в музей». С помощью него местные жители могут онлайн записаться в абсолютно любой музей области.

– Приложение представляет собой удобную форму записи на экскурсии и мероприятия, а также комплекс виджетов для повышения интереса у аудитории к музеям. Здесь имееются новостная лента, онлайн-тесты и квесты, дополненная реальность, push-уведомления об интересных исторических и культурных датах и событиях. Кроме того, пользователи могут оставить комментарии и даже ставить оценки экскурсоводу, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве дополнили, что у приложения нет аналогов ни в России, ни в мире – впервые приложение объединит на своей платформе не один, а сразу несколько региональных музеев и даст полную информацию обо всех событиях, которые происходят на этих площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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