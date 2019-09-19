2019-09-19T14:43:13+03:00
Общество

Онлайн-конференция по вопросам выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки состоится в Тюмени

Вадим Бегун
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24 сентября в Тюмени состоится онлайн-конференция на тему: «Выплата многодетным семьям на погашение ипотеки».

На конференции тюменцы смогут получить ответы на вопросы: кто может воспользоваться выплатой, как и где получить ее получить и какие документы необходимо предоставить. Конференция будет проходить на портале «Детки!». На вопросы, которые уже можно задать по ссылке, ответит заместитель генерального директора по ипотечному кредитованию АО «АИЖК по Тюменской области», Мария Викторовна Токарева.

- Согласно постановлению Правительства, право получить выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки имеют граждане Российской Федерации при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов. Я знаю, что начала реализации этой программы ждали многие семьи, и данная конференция позволит из первых рук получить информацию об условиях ее реализации и поможет реализовать свое право как можно быстрее, - рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта "Крепкая семья" в Тюменской области.

Напомним, что в июне 2019 года был принят закон о мерах государственной поддержки многодетных семей. На данный момент Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов РФ правила выплат многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. С 25 сентября соответствующая категория граждан может обратиться в банк с заявлением о списании части ипотечного кредита.

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