2019-09-19T15:12:25+03:00
Общество

В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши

У подрядных организаций возникли проблемы с выполнением плана
Вадим Бегун
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В Тюмени подрядчик не справился с заменой кровли крыши. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени подрядчик не справился с заменой кровли крыши. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В восьмидесяти многоэтажках Тюмени в этом году отремонтируют крыши. Работа проходит не всегда гладко: чиновники заявляют о выявлении недобросовестных подрядчиков.

Один из примеров недобросовестного подхода – ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», работники которой меняли кровлю в доме №126 по улице Чаплина, Фирма не справилась с работой в срок до 1 сентября.

– Подрядной организацией произведен частичный демонтаж рулонного покрытия, старой бетонной стяжки. В ходе выполнения работ возникали частые остановки производства работ, связанные с отсутствием работников и материалов на объекте. В настоящее время ремонт кровли не производится. В связи с неэффективными мерами по защите жилых помещений, а также многочисленными дефектами были допущены протопления нескольких квартир, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В связи с грубыми нарушениями договор был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас объявлен новый электронный аукцион, а до его окончания управляющая компания самостоятельно защитит рулонное покрытие кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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