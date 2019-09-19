В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши
В восьмидесяти многоэтажках Тюмени в этом году отремонтируют крыши. Работа проходит не всегда гладко: чиновники заявляют о выявлении недобросовестных подрядчиков.
Один из примеров недобросовестного подхода – ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», работники которой меняли кровлю в доме №126 по улице Чаплина, Фирма не справилась с работой в срок до 1 сентября.
– Подрядной организацией произведен частичный демонтаж рулонного покрытия, старой бетонной стяжки. В ходе выполнения работ возникали частые остановки производства работ, связанные с отсутствием работников и материалов на объекте. В настоящее время ремонт кровли не производится. В связи с неэффективными мерами по защите жилых помещений, а также многочисленными дефектами были допущены протопления нескольких квартир, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.
В связи с грубыми нарушениями договор был расторгнут в одностороннем порядке. Сейчас объявлен новый электронный аукцион, а до его окончания управляющая компания самостоятельно защитит рулонное покрытие кровли.
ИСТОЧНИК KP.RU