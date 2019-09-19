2019-09-19T14:19:01+03:00
Общество

Преступник, сидящий в тюрьме, стал подставным директором тюменской фирмы

В отношении «номинальных» руководителей коммерческих организаций возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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В Тюмени выявлен преступник, который согласился за деньги стать номинальным директором фирмы. Фото - pixabay.com.В Тюмени выявлен преступник, который согласился за деньги стать номинальным директором фирмы. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени проведена проверка по выявлению и пресечению фактов регистрации организаций на подставных лиц. Оказалось, что одной из фирм «управляет» уголовник, в настоящее время находящийся в тюрьме.

– В Тюмени зарегистрировано юридическое лицо ООО «Октябрь ОС». Было выявлено, что с момента государственной регистрации назначенный руководитель какого-либо отношения к хозяйственной деятельности коммерческой организации не имел, фактическое руководство деятельностью общества не осуществлял. Решение о заключении договоров с контрагентами он не принимал. Гражданин признался, что является «номинальным» директором, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Также оказалось, что директор ООО «Строймонтаж» является «номинальным». Он зарегистрировал организацию на свое имя за 30 тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, что мужчина в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за другое уголовное преступление. По результатам проведенной проверки материалы направлены в следственные органы, где решат вопрос об уголовном преследовании виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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