Молодую женщину сбили в центре Тюмени сегодня ночью

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-19T13:54:33+03:00

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В Тюмени на улице Республики, 245 сбили пешехода. Как оказалось, молодая женщина шла вне пешеходного перехода.

– В 01.40 на Республики, 245 водитель автомобиля «Дэо Нексия» сбил женщину, на вид ей примерно 35-40 лет. Она погибла на месте, ее личность сейчас устанавливается, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Это далеко не первый случай, когда в Тюмени горожане попадают под колеса автомобилей в темное время суток. Так, около недели назад большегруз насмерть сбил молодого человека, который шел в наушниках. ДТП со смертельным исходом произошло в в третьем часу ночи в районе перекрестка улиц Монтажников и Янтарной. Ранее, 5 августа, ночью на улице 50 лет Октября в районе Нефтегазового университета был сбит еще один местный житель. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса отечественного автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU