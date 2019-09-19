2019-09-19T13:31:29+03:00
Происшествия

Тюменец снял все деньги с карты своего умершего знакомого

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец снял с карты усопшего все деньги. Фото - pixabay.com.Тюменец снял с карты усопшего все деньги. Фото - pixabay.com.
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В селе Омутинское полицейские задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты умершего знакомого. О преступлении сообщила племянница усопшего: после смерти на телефон стали приходить смс-сообщения о снятии наличных.

– Подозреваемый неоднократно по просьбе знакомого делал покупки с помощью его банковской карты. После его смерти он не стал ее возвращать, а присвоил себе и снял со счета 55 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По информации полицейских, 61-летний местный житель задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира. Он снял в банкомате деньги для клиента, а потом для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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