Тюменец снял все деньги с карты своего умершего знакомого

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-19T13:31:29+03:00

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В селе Омутинское полицейские задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты умершего знакомого. О преступлении сообщила племянница усопшего: после смерти на телефон стали приходить смс-сообщения о снятии наличных.

– Подозреваемый неоднократно по просьбе знакомого делал покупки с помощью его банковской карты. После его смерти он не стал ее возвращать, а присвоил себе и снял со счета 55 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По информации полицейских, 61-летний местный житель задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменский таксист украл банковскую карту у своего пассажира. Он снял в банкомате деньги для клиента, а потом для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU