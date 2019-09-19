2019-09-19T12:40:10+03:00
Общество

Жителям улицы Широтной в Тюмени дали горячую воду

Циркуляционные линии будут запущены в ближайшее время
Вадим Бегун
Поделиться:
В домах по Широтной в Тюмени появилась горячая вода. Фото - УСТЭК.В домах по Широтной в Тюмени появилась горячая вода. Фото - УСТЭК.
Изменить размер текста:

К домам по ул. Широтной проложены циркуляционные линии горячего водоснабжения. Ограничения по подаче воды уже сняты.

По информации Урало-Сибирской теплоснабжающей организации, тепловые сети, расположенные в 5-ом микрорайоне, были введены в эксплуатацию одновременно с застройкой района. Срок их службы приближается к сорока годам. Как известно, изношенность трубопроводов негативно влияет на уровень безопасности и качественные параметры сети.

– Второй год мы планомерно меняем ветхие тепловые сети на новые и одновременно решаем проблему с отсутствием циркуляционных линий горячего водоснабжения, способствующих экономному расходу горячей воды, но не спроектированных при строительстве домов. Планируя капитальный ремонт теплосетей, мы предусмотрели эти линии. Монтаж их находится в стадии завершения. Потребители, которые были вынуждены, открыв кран с горячей водой, ждать пока вода достигнет нужной температуры, вскоре ощутят на себе эти изменения, – рассказали в УСТЭК.

В компании добавили, что ограничения по горячему водоснабжению для жителей домов 21 и 21а по улице Широтной уже сняты. Циркуляционные линии будут запущены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова
Писал непристойные сообщения: интернет-педофил осужден за переписку с тюменской девочкой
«Случай очень редкий»: тюменские врачи удалили женщине огромную опухоль
Можно ли в Тюмени выбрать жилье по мировым тенденциям в строительстве
Александр Моор: «Площадки ТНФ посетят более трех тысяч человек»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
«Не верю!»: улицу Одесскую в Тюмени открыли для движения транспорта после ремонта
Фракция «Единой России» в тюменской областной думе увеличилась
Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги
Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день
Сказал, что нашел: тоболяк получил условный срок за незаконный оборот наркотиков
Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область
Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях