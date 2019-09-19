Жителям улицы Широтной в Тюмени дали горячую воду

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-19T12:40:10+03:00

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К домам по ул. Широтной проложены циркуляционные линии горячего водоснабжения. Ограничения по подаче воды уже сняты.

По информации Урало-Сибирской теплоснабжающей организации, тепловые сети, расположенные в 5-ом микрорайоне, были введены в эксплуатацию одновременно с застройкой района. Срок их службы приближается к сорока годам. Как известно, изношенность трубопроводов негативно влияет на уровень безопасности и качественные параметры сети.

– Второй год мы планомерно меняем ветхие тепловые сети на новые и одновременно решаем проблему с отсутствием циркуляционных линий горячего водоснабжения, способствующих экономному расходу горячей воды, но не спроектированных при строительстве домов. Планируя капитальный ремонт теплосетей, мы предусмотрели эти линии. Монтаж их находится в стадии завершения. Потребители, которые были вынуждены, открыв кран с горячей водой, ждать пока вода достигнет нужной температуры, вскоре ощутят на себе эти изменения, – рассказали в УСТЭК.

В компании добавили, что ограничения по горячему водоснабжению для жителей домов 21 и 21а по улице Широтной уже сняты. Циркуляционные линии будут запущены в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU