В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова
Сегодня, 19 сентября, на Площади Памяти в Тюмени поисковики передали останки бойца родственникам. Торжественно-траурная церемония погребения погибшего солдата с отданием воинских почестей прошла в Тобольском районе.
По информации пресс-секретаря Тюменского областного поискового центра Марии Котоминой, останки красноармейца были обнаружены при проведении полевых работ 30 июня этого года отрядом «Горячий снег» в Колпинском районе города Санкт-Петербурга. По вкладышу из медальона удалось установить личность бойца: уроженец Тюменской области Назыр Баязитов, 1906 года рождения. 18 августа представители поискового объединения «Святой Георгий» передали останки солдата тюменским поисковикам для транспортировки на малую родину.
Известно, что на торжественно-траурную церемонию приехала семья красноармейца: внуки Альфия Хабибуллина и Ринад Баязитов, правнуки Диляра Назарова и Ильдар Хабибуллин, а также пять племянников. Проводить бойца в последний путь собрались также и представители администрации Тобольского района и военного комиссариата Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU