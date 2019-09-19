В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-19T11:50:26+03:00

Солдат Великой Отечественной войны спустя более 75 лет обрел покой на родной земле

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 сентября, на Площади Памяти в Тюмени поисковики передали останки бойца родственникам. Торжественно-траурная церемония погребения погибшего солдата с отданием воинских почестей прошла в Тобольском районе.

По информации пресс-секретаря Тюменского областного поискового центра Марии Котоминой, останки красноармейца были обнаружены при проведении полевых работ 30 июня этого года отрядом «Горячий снег» в Колпинском районе города Санкт-Петербурга. По вкладышу из медальона удалось установить личность бойца: уроженец Тюменской области Назыр Баязитов, 1906 года рождения. 18 августа представители поискового объединения «Святой Георгий» передали останки солдата тюменским поисковикам для транспортировки на малую родину.

Известно, что на торжественно-траурную церемонию приехала семья красноармейца: внуки Альфия Хабибуллина и Ринад Баязитов, правнуки Диляра Назарова и Ильдар Хабибуллин, а также пять племянников. Проводить бойца в последний путь собрались также и представители администрации Тобольского района и военного комиссариата Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU