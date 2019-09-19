2019-09-19T11:24:34+03:00
Происшествия

Писал непристойные сообщения: интернет-педофил осужден за переписку с тюменской девочкой

Об извращенце узнала мать ребенка
Вадим Бегун
Поделиться:
Вологжанин просил тюменскую девочку прислать "обнаженку". Фото - pixabay.com.Вологжанин просил тюменскую девочку прислать "обнаженку". Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

27-летнему жителю Вологды, который вступил в переписку развратного содержания с 10-летней девочкой из Тюмени, вынесли приговор. Мужчина хотел получить от ребенка интимные фотографии.

В августе прошлого года молодой человек в социальных сетях познакомился с несовершеннолетней. Извращенец предложил девочке послать ее фотографии, но этого ему оказалось мало: мужчина попросил сфотографироваться обнаженной. Во время переписки он писал ребенку циничные и непристойные сообщения. О том, что у ребенка появился взрослый друг из Вологды, узнала мать школьницы. Женщина тут же написала заявление в полицию.

Автора сообщений оперативно вычислили и задержали. Было возбуждено уголовное дело. Стало известно, что суд назначил интернет-педофилу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям улицы Широтной в Тюмени дали горячую воду
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова
«Случай очень редкий»: тюменские врачи удалили женщине огромную опухоль
Можно ли в Тюмени выбрать жилье по мировым тенденциям в строительстве
Александр Моор: «Площадки ТНФ посетят более трех тысяч человек»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
«Не верю!»: улицу Одесскую в Тюмени открыли для движения транспорта после ремонта
Фракция «Единой России» в тюменской областной думе увеличилась
Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги
Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день
Сказал, что нашел: тоболяк получил условный срок за незаконный оборот наркотиков
Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область
Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях