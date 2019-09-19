Писал непристойные сообщения: интернет-педофил осужден за переписку с тюменской девочкой

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-19T11:24:34+03:00

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27-летнему жителю Вологды, который вступил в переписку развратного содержания с 10-летней девочкой из Тюмени, вынесли приговор. Мужчина хотел получить от ребенка интимные фотографии.

В августе прошлого года молодой человек в социальных сетях познакомился с несовершеннолетней. Извращенец предложил девочке послать ее фотографии, но этого ему оказалось мало: мужчина попросил сфотографироваться обнаженной. Во время переписки он писал ребенку циничные и непристойные сообщения. О том, что у ребенка появился взрослый друг из Вологды, узнала мать школьницы. Женщина тут же написала заявление в полицию.

Автора сообщений оперативно вычислили и задержали. Было возбуждено уголовное дело. Стало известно, что суд назначил интернет-педофилу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU