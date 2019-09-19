2019-09-19T10:57:33+03:00
Здоровье

«Случай очень редкий»: тюменские врачи удалили женщине огромную опухоль

Однако какие-то прогнозы давать пока рано
Вадим Бегун
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В Тюмени провели уникальную операцию по удалению опухоли. Фото - pixabay.com.В Тюмени провели уникальную операцию по удалению опухоли. Фото - pixabay.com.
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Врачи «Медицинского города» Тюмени спасли жизнь жительнице Ханты-Мансийского автономного округа. Женщину доставили в медицинское учреждение с огромной опухолью, которая уже буквально окутала мочеточник.

Впервые женщина поступила на лечение еще девять лет назад. Тогда ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, а местные хирурги удалили саркому вместе с пораженными органами. После операции северянка проходила химиолучевое лечение в крупнейшем московском онкологическом центре, однако спустя 9 лет заболевание вернулось.

– Опухоль буквально окутывала мочеточник, блокировала его и прорастала в петли тонкого кишечника. Стало ясно, что женщина вновь нуждается в оперативном лечении. Сложнейшее хирургическое вмешательство длилось более пяти часов. Послеоперационный период прошел без осложнений: пациентка уже выписывается, – рассказала пресс-секретарь «Медицинского города» Ирина Литвиненко, добавив, что сейчас очень сложно давать какие-либо прогнозы, поскольку случай является очень редким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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