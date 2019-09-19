2019-09-19T12:15:01+03:00
Общество

Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»

Вадим Бегун
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Фото - ПАО "Сбербанк".Фото - ПАО "Сбербанк".
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка подписало два соглашения с тюменскими общественными организациями в рамках развития проекта банка «Активный возраст», направленный на людей старшего поколения.

Первое соглашение в рамках реализации проекта «Активное долголетие» было подписано с автономным учреждением социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного образования «Областной геронтологический центр». Второе соглашение «Старшее поколение» - с одноименным тюменским региональным благотворительным фондом.

Подписи под документами поставили заместитель управляющего Западно-Сибирского отделения Сбербанка Анастасия Грецова, директор АУ СОН ТО и ДПО «Областной геронтологический центр» Дмитрий Мостовщиков и исполнительный директор Тюменского регионального фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Оба соглашения предусматривают сотрудничество в сфере организации и проведения семинаров, презентаций и других мероприятий, направленных на популяризацию активного образа жизни и вовлечение граждан старшего поколения и иных категорий граждан в социальную жизнь Тюмени и Тюменской области, а также на повышение уровня финансовой грамотности.

- Многие пенсионеры идут по жизни вместе со Сбербанком уже несколько десятилетий. Мы очень их ценим и хотим помочь быть финансово грамотными и защищенными. В рамках подписанных соглашений мы с удовольствием поделимся нашим опытом и знаниями, чтобы старшее поколение могло не отставать от жизни и идти в ногу со временем, - прокомментировала заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Анастасия Грецова.

Кроме того, у банка есть специальный проект и сайт АктивныйВозраст.РФ, на котором представлены эксклюзивные материалы от экспертов различных сфер - здоровье, право, трудоустройство, финансы -¬ и много другой информации для современных пенсионеров. Кроме того, на сайте просто и понятно рассказывается о том, как пенсионерам получить выгоду при использовании продуктов Сбербанка: о специальных условиях для клиентов старшего возраста и бонусной программе «СПАСИБО от Сбербанка». Помимо финансовых продуктов, на сайте размещаются специальные предложения партнёров Сбербанка: онлайн-консультации врачей, тарифы на мобильную связь, юридическая помощь.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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