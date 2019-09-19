2019-09-19T10:29:38+03:00
Общество

Можно ли в Тюмени выбрать жилье по мировым тенденциям в строительстве

Вадим Бегун
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Фото - создатели проекта.Фото - создатели проекта.
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Мировые тенденции в строительстве все чаще становятся одним из главных пунктов при выборе жилья. Современных покупателей квартир и домов больше не устраивают привычные «однушки-двушки» или типовые коттеджи с двумя спальнями. Оригинальность, комфорт, соответствие модным трендам – с годами именно эти аспекты выходят на первый план, опережая в списке требований даже стоимость. И рынок недвижимости готов предложить соответствующие варианты уже сегодня.

Тюмень – один из тех городов, где подобрать жилье на любой вкус и кошелек можно без особого труда. Более того, местные застройщики выводят на рынок варианты, которые устроят даже самых привередливых заказчиков, что подтверждает спецпроект «Жилье нового века».

На странице проекта представлены мировые тенденции в строительстве, которые наиболее популярны среди горожан и гостей города. Здесь можно узнать, кто из тюменских застройщиков идет в ногу со временем, что они предлагают своему покупателю и насколько это доступно.

Читайте проект «Жилье нового века», выбирайте квартиру или дом в Тюмени с учетом мировых трендов.

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